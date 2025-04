Musk reduzirá tempo no governo dos EUA para 'um ou dois dias' por semana a partir de maio

O empresário Elon Musk anunciou nesta terça-feira que reduzirá o tempo que dedica ao Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do governo dos Estados Unidos para “um ou dois dias por semana” a partir de maio, para dar mais atenção à Tesla.

Musk anunciou a decisão durante uma teleconferência com analistas do setor automotivo e depois que sua montadora de carros elétricos informou que seu lucro líquido caiu 71% no primeiro trimestre do ano, para US$ 409 milhões.

O empresário acrescentou que, embora o trabalho que o DOGE esteja fazendo “seja muito importante” e que tenha conseguido “grande progresso na resposta ao desperdício e à fraude” no governo federal dos EUA, a maior parte do trabalho para estabelecer o departamento está concluída.

“A partir do próximo mês, o tempo que dedico a ele diminuirá significativamente”, frisou.

“Acredito que continuarei trabalhando um ou dois dias por semana, desde que o presidente (Donald Trump) queira que eu o faça e desde que eu seja útil. Mas, a partir do próximo mês, vou dedicar muito mais tempo à Tesla”, explicou.

Musk também relacionou as críticas e boicotes contra a Tesla a pessoas que lucram com o “desperdício” de dinheiro público e afirmou que “elas são muito organizadas e pagas” para participar dos protestos.

“Obviamente, elas não vão admitir que o motivo pelo qual estão protestando é que estão sendo pagas”, disse.