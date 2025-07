Musk promete ir contra parlamentares que apoiarem plano de gastos de Trump

"Todos os membros do Congresso que fizeram campanha pela redução dos gastos do governo e imediatamente votaram pelo maior aumento da dívida da História deveriam se envergonhar! E perderão as primárias no ano que vem, mesmo que seja a última coisa que eu faça na Terra", escreveu Musk em sua conta no X.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!

And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025