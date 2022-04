Musk bate de frente com príncipe da Arábia Saudita por controle do Twitter

O último capítulo das tentativas de Elon Musk, fundador da Tesla e da Space X, de comprar o Twitter teve direito a uma troca de farpas pública com o príncipe Alwaleed bin Talal, da Arábia Saudita, dono da Kingdom Holding Company, acionista da plataforma de mídia. Sobrinho do rei saudita Salman bin Abdulaziz, Talal é considerado um dos maiores investidores do Twitter. Em 2015, último ano em que divulgou o tamanho de sua participação, ele detinha mais de 5% das ações da companhia.

“Não acredito que a oferta proposta de Elon Musk (US$ 54,20) chega perto do valor intrínseco do Twitter dadas suas perspectivas de crescimento”, afirmou o príncipe na última quinta, dia 14. "Sendo o maior e mais antigo investidor do Twitter, minha empresa e eu rejeitamos essa oferta".

Musk, que revelou uma oferta de 43 bilhões de dólares para comprar todas as ações do Twitter, não se deu por vencido. "Quanto o reino da Arábia Saudita possui do Twitter, direta e indiretamente? Quais são as visões do reino sobre a liberdade de expressão jornalística", perguntou a Talal, por meio da mídia social.

Interesting. Just two questions, if I may.

How much of Twitter does the Kingdom own, directly & indirectly?

What are the Kingdom’s views on journalistic freedom of speech?

— Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022