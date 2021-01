Mundo ultrapassa marca de 2 milhões de mortes por covid-19

O número de mortes por coronavírus no mundo ultrapassou 2 milhões nesta sexta-feira, segundo contagem da Reuters, enquanto os países buscam adquirir vacinas e detectar novas variantes da covid-19.

O mundo levou nove meses para registrar 1 milhão de mortes pelo novo coronavírus, mas apenas três meses para ir de 1 milhão para 2 milhões de mortes, o que demonstra uma taxa acelerada de óbitos.

Até agora em 2021, a média de mortes é de mais de 11.900 por dia ou uma vida perdida a cada oito segundos, de acordo com contagem da Reuters.

“Nosso mundo atingiu um marco de partir o coração”, disse o chefe da Organização das Nações Unidas, António Guterres, em um vídeo.

“Por trás desse número impressionante estão nomes e rostos: o sorriso agora é apenas uma lembrança, o assento para sempre vazio na mesa de jantar, a sala que ecoa o silêncio de um ente querido”, afirmou ele, pedindo mais coordenação global e financiamento para o esforço de vacinação.

Em 1º de abril, o número global de mortos pode chegar a 2,9 milhões, de acordo com uma previsão do Institute for Health Metrics and Evaluation.

Dada a rapidez com que o vírus está se espalhando devido a variantes mais infecciosas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que o pior pode estar por vir.

“Estamos entrando em um segundo ano disso. Pode ser ainda mais difícil devido à dinâmica de transmissão e algumas das questões que estamos vendo”, disse Mike Ryan, principal autoridade de emergências da OMS, durante um evento na quarta-feira.

Os Estados Unidos têm o maior número total de mortes, com mais de 386.000, seguido por Brasil, Índia, México e Reino Unido. Juntos, os cinco países são responsáveis por quase 50% de todas as mortes por Covid-19 no mundo, mas representam apenas 27% da população global.

A Europa, região mais afetada do mundo, registrou mais de 615.000 mortes até agora e é responsável por quase 31% de todas as mortes relacionadas à covid globalmente.