Mundo atinge marca inédita de 3 milhões de casos de covid em 24 horas

Em meio à proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou pela 1ª vez mais de 3 milhões de casos de covid-19 em apenas 24 horas. É o 4º recorde diário de novos infectados nos últimos 8 dias. Foram 3,28 milhões de novos casos na segunda-feira, 10, segundo dados compilados e divulgados nesta terça-feira, 11, pelo "Our World in Data", projeto ligado à Universidade de Oxford.,

O novo recorde de infectados foi novamente impulsionado pelos Estados Unidos, que registraram 1,48 milhão de casos - novo recorde mundial e mais do que a Europa e a Ásia inteiras juntas. A Europa registrou 991 mil novos infectados e a Ásia, 400 mil (1 39 milhão somados). Os continentes têm 748 milhões e 4,6 bilhões de habitantes, respectivamente, contra 332 milhões dos EUA.

EUA, com 1,48 milhão de infectados, Espanha, com 292 mil, Índia, com 168 mil, Reino Unido: com 143 mil, e Itália, com 117 mil, são os países recordistas de infecções.

Mortes

Apesar da explosão no número de infectados no mundo, a quantidade de mortes não está crescendo na mesma proporção. Foram registrados oficialmente 6,4 mil óbitos em todo o planeta nas últimas 24 horas, e a média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 6,3 mil - mesmo patamar de outubro de 2020.

A média está abaixo inclusive da primeira onda da pandemia, em abril de 2020 (quando chegou a um pico de 7,1 mil).

O recorde de mortes em UM dia no mundo segue sendo de 20 de janeiro de 2021 (18 mil), dia que marca também o recorde nos EUA (4,4 mil).