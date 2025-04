Multidão comove o vaticano: mais de 60 mil fiéis prestam homenagens ao Papa Francisco

A Basílica de São Pedro tem sido o cenário de um velório impressionante, com mais de 60 mil fiéis prestando suas últimas homenagens ao Papa Francisco. O caixão do Pontífice foi colocado em frente ao Altar da Confissão da principal igreja do Vaticano para três dias de velório aberto ao público. O grande número de fiéis levou a Santa Sé a modificar a programação inicial, mantendo as portas abertas durante toda a madrugada.

O acesso à Basílica foi liberado até as 5h30 da manhã, quando as portas foram reabertas às 7h00, já com milhares de pessoas aguardando. A previsão inicial era de que o local fechasse à meia-noite (hora local), mas a aglomeração de pessoas fez com que a Santa Sé alterasse o horário de funcionamento. Durante o primeiro dia de velório, 48.600 pessoas prestaram suas homenagens ao Papa Francisco, e esse número já superou os 50 mil no segundo dia.

O funeral de Estado e a presença de líderes mundiais

O velório de Francisco ocorrerá até sexta-feira à noite, antes do funeral de Estado, que contará com a presença de diversas autoridades internacionais. Entre os líderes mundiais confirmados estão o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente argentino, Javier Milei, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, o rei Felipe VI da Espanha e o secretário-geral da ONU, António Guterres. Espera-se que entre 150 e 170 delegações estrangeiras participem do evento.

Para garantir a segurança, o governo da Itália reforçou a fiscalização em Roma, com o fechamento de algumas vias e a instalação de postos de controle rigorosos.

O sepultamento e o desejo de Francisco por um funeral simples

O sepultamento de Jorge Mario Bergoglio, nome de nascimento de Papa Francisco, ocorrerá no sábado, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Ele será o primeiro pontífice a ser enterrado fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903. O Papa Francisco havia solicitado que seu funeral fosse simples, em conformidade com seu pontificado, evitando luxos e cerimônias extravagantes. Ele também pediu que seu corpo não fosse colocado em um catafalco, como de costume com os papas anteriores.

Além disso, Francisco exigiu que os tradicionais nove dias de luto no Vaticano, conhecidos como "Novemdiales", começassem no sábado, após a cerimônia fúnebre.

A visitação e a emoção dos fiéis

A visitação à capela-ardente tem sido marcada por uma forte carga emocional. Os fiéis, muitos dos quais enfrentam longas filas, relatam sentimentos de paz ao prestarem suas homenagens. Leobardo Guevara, um mexicano de 26 anos, afirmou: "Você sente uma sensação de paz. Ele foi uma pessoa muito humilde."

De acordo com a Polícia, o acesso à Basílica de São Pedro é monitorado de perto, com controles semelhantes aos de aeroportos, incluindo aparelhos de raio-X e detectores de metais. A segurança foi intensificada, e forças de segurança, como soldados e policiais, protegem a região do Vaticano. Além disso, uma zona de exclusão aérea foi implementada sobre Roma, e unidades antidrone foram posicionadas para prevenir atividades suspeitas.

O legado de Papa Francisco

Papa Francisco foi o primeiro Papa latino-americano e liderou a Igreja Católica desde 2013. Seu pontificado foi marcado por uma abordagem mais inclusiva, buscando conectar-se com os mais pobres e vulneráveis. A morte do Pontífice, aos 88 anos, ocorreu na manhã de segunda-feira, 21 de abril, um dia após sua última aparição pública. Na ocasião, ele fez a tradicional bênção "urbi et orbi" do Domingo de Páscoa, antes de ser levado para seu último descanso.

Após o velório e o funeral, o processo de eleição de um novo Papa será iniciado com a convocação do Colégio de Cardeais, que deve se reunir nos próximos dias para definir a data do conclave. Mais de dois terços dos cardeais eleitores foram nomeados pelo próprio Papa Francisco, o que deverá ter impacto na escolha de seu sucessor.