Múcio diz esperar que fronteira não vire 'trincheira' ao tratar da tensão entre EUA e Venezuela

Segundo o ministro da Defesa, as Forças Armadas fazem operações constantes na região

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17h57.

Última atualização em 5 de setembro de 2025 às 18h01.

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta sexta-feira que o governo acompanha de perto a crise diplomática entre Estados Unidos e Venezuela e que as Forças Armadas mantêm operações constantes na fronteira com o país vizinho.

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os comandantes das Forças em Brasília, Múcio disse que a preocupação do governo é evitar que a região se transforme “em uma trincheira”.

— Isso é como briga de vizinhos, não quero que eles mexam no meu muro, não mexam na minha casa. (...) Torcemos para que passe. Evidentemente, eles devem ter seus motivos. (...) Temos operações constantes na fronteira. Estamos preocupados com nossa fronteira, para que não seja transformada em trincheira — declarou.

Na terça-feira, o presidente Donald Trump afirmou que o Exército americano havia atingido uma embarcação que havia partido da Venezuela com destino aos EUA, no Mar do Caribe, sendo supostamente operada por membros do cartel Tren de Aragua. Segundo a Casa Branca, 11 narcotraficantes foram mortos. Já o governo venezuelano alega que o vídeo foi feito por inteligência artificial.

A ação marcou uma escalada da ação dos EUA depois que Trump assinou uma ordem executiva autorizando o uso das Forças Armadas americanas contra cartéis de drogas na região. Além disso, Washington não reconhece a legitimidade de Maduro, cuja última eleição em 2024 foi denunciada como fraudulenta pela oposição.

