Número de mortes por coronavírus no mundo ultrapassa 700 mil

O número global de mortes causadas pelo novo coronavírus ultrapassou a marca de 700 mil nesta quarta-feira, 5, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins. Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido e Índia são os países com o maior número de vítimas no mundo.

Um levantamento da Reuters mostra que quase 5,9 mil pessoas morrem a cada 24 horas por covid-19. Isto representa 247 vítimas por hora ou uma morte a cada 15 segundos. O cálculo foi feito com dados das duas últimas semanas.

Inicialmente, a pandemia demorou a atingir a América Latina, mas as autoridades têm tido dificuldade para controlar a disseminação do vírus por conta da pobreza da região e das cidades populosas. O número crescente de casos faz a região ser a mais afetada pela pandemia em todo o mundo, com 26,83% dos casos globais.

Até mesmo países que tinham diminuído a curva de casos estão atingindo recordes diários de novos casos, mostrando que a batalha está longe do fim. Na Alemanha, médicos já considerem que o país enfrenta a segunda onda de contaminação. Na Austrália, um rigoroso toque de recolher foi decretado em Melbourne para evitar o avanço da doença.