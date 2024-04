Morre O.J. Simpson aos 76 anos

O ex-jogador de futebol americano O.J Simpson morreu nesta quarta-feira, 10, aos 76 anos.

A informação foi divulgada pela família do ex-ator pelo X, antigo Twitter, que afirma que O.J Simpson lutava contra o câncer.

"Ele estava rodeado dos filhos e netos", diz a publicação. "Durante esse período de transição, a família pede que os desejos deles sejam respeitados".

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

