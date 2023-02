Morre capitão do time de futebol resgatado em caverna na Tailândia em 2018

Um dos adolescentes tailandeses resgatados após nove dias em uma caverna na Tailândia em 2018 morreu no Reino Unido depois de ter sido hospitalizado, informou nesta quarta-feira, 15, a escola britânica em que estudava.

Duangpetch Promthep, de 17 anos, era conhecido na Tailândia por ser o capitão do time de futebol Javalis Selvagens, que ficou preso em uma das maiores cavernas do país no final de junho de 2018.

Desde o ano passado, o adolescente estudava na escola de futebol Brooke House College, próximo à Leicester, na região central da Inglaterra. "Um sonho realizado", segundo o mesmo disse em agosto passado, em uma publicação no Instagram.

O colégio está "devastado pela confirmação da morte de nosso estudante Duangpetch Promthep ontem no hospital", disse o diretor Ian Smith em um comunicado.

Em 2018, o jovem e seus companheiros de time comoveram o mundo ao ficarem presos na caverna sem alimentos e sobrevivendo apenas com a água das chuvas durante nove dias.

O resgate foi feito por mergulhadores britânicos que chegaram a ficar momentaneamente presos na água que subiu repentinamente devido às chuvas monçônicas.

A imagem do rosto sorridente de Promthep no momento do resgate viralizou nas redes sociais mundo afora.

A polícia britânica não especificou a causa da morte do adolescente, mas confirmou, em um comunicado, que recebeu uma chamada na tarde de domingo "em relação ao estado de saúde de um aluno".

O jovem "foi levado ao hospital, mas faleceu", disse a polícia, acrescentando que sua morte "não está sendo tratada como suspeita".

De acordo com a imprensa tailandesa, o menino sofreu um traumatismo craniano.

"Queremos levar o corpo para casa, mas nossa família não tem muito dinheiro", disse sua mãe, Thanaporn Duangthep.

O adolescente conseguiu a bolsa de estudos através da ONG tailandesa Zico Foundation, que expressou suas condolências no Facebook, assim como um de seus ex-companheiros de equipe que também foi resgatado da caverna.

Na Tailândia, o presidente da organização, o jogador de futebol Kiatisuk "Zico" Senamuang, disse na quarta-feira que "um professor o encontrou inconsciente em seu quarto".

"Ele recebeu uma bolsa de três anos de nossa fundação. Foi o nosso primeiro bolsista e sabemos que ele estava feliz lá", contou.