Montadoras chinesas estão otimistas em relação ao mercado de veículos elétricos na América Latina

A América Latina tem sido há muito tempo um importante mercado de exportação para os veículos movidos a combustível da China, mas novas oportunidades estão surgindo à medida que o continente faz uma transição tardia para os veículos elétricos de nova energia.

Apesar de ser o quinto maior mercado automotivo do mundo, a América Latina está consideravelmente atrás nas vendas globais de veículos elétricos. No Brasil, México e Chile, os veículos de nova energia representaram apenas 2,5% das vendas totais de carros no ano passado. A média global é de 14%, enquanto na China chega a 25%.

No entanto, governos de países como Brasil e Argentina estão oferecendo estímulos para os veículos elétricos de nova energia, incluindo isenções fiscais na compra, impostos de propriedade e pedágios, além de fornecer créditos de eficiência energética para as montadoras de veículos. No México, os veículos elétricos são totalmente isentos de tarifas.

O governo do Chile anunciou que a venda de carros movidos a combustíveis será proibida até 2035. Colômbia, Porto Rico e Panamá também estabeleceram metas para produtos de energia nova, afirmou Dai Qiang, diretor do departamento de estratégia brasileira da Great Wall Motor.

Como resultado, os mercados locais de veículos elétricos de nova energia estão começando a ver um crescimento rápido. No Brasil, as vendas de veículos elétricos de nova energia alcançaram 49.245 unidades no ano passado, um aumento de 41% em relação a 2021, e espera-se um crescimento de 75% neste ano.

Carros elétricos na América Latina: estágios iniciais

As exportações de veículos elétricos de nova energia por montadoras chinesas para a América Latina ainda estão em estágios iniciais, de acordo com Sun Xiaohong, secretário-geral da unidade automotiva da Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos. Nos primeiros cinco meses deste ano, um total de 10.000 carros totalmente elétricos foram exportados, com preço médio de USD 19.000 cada. As exportações foram principalmente de carros de passageiros elétricos pequenos e de baixo custo.

No entanto, as montadoras chinesas estão intensificando seus esforços nos mercados locais de veículos elétricos de nova energia. Por exemplo, a GWM, que adquiriu a fábrica brasileira da Daimler em 2021, lançou seu primeiro produto de veículo elétrico de nova energia no país em março deste ano, e as entregas começaram em maio. A empresa também planeja oferecer quatro utilitários esportivos, três picapes e dois modelos totalmente elétricos nos mercados latino-americanos.

Segundo Yang Weiqi, presidente dos mercados latino-americanos da GWM, a China e a América Latina devem trabalhar juntas no setor de matérias-primas para baterias, além de aconselhar os governos locais a incentivar a construção de postos de carregamento e manter políticas estáveis para a energia nova.

As cadeias de suprimentos de produtos fabricados na China e em outros países asiáticos estão sendo transferidas para os Estados Unidos ou para locais próximos a ele, em meio aos esforços do governo dos EUA para remodelar as cadeias de suprimentos, apontou Sun, da CCCME, acrescentando que a tendência de transferir a produção para o México está forte no momento.

A China provavelmente exportará mais de um milhão de carros para a América Latina este ano, e a taxa de penetração de veículos elétricos de nova energia poderá chegar a cerca de 10%, ou 100.000 unidades, observou Sun. GWM, Chery Automobile, JAC Motors e SAIC Motor são marcas presentes na região, e a China exportou 772.700 carros para a região no ano passado, representando aproximadamente um quarto do total exportado.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: SFCCN

Fonte da imagem: Blue Planet Studio/ Adobe Stock