“Modelo venezuelano”: oposição critica avance sobre telecom na Argentina

Após o governo argentino de Alberto Fernández anunciar na noite desta sexta-feira, 21, que as tarifas dos serviços de telefonia celular e fixa, o serviço de internet e de TV paga estão congeladas até 31 de dezembro, a oposição passou a criticar a novidade nas redes sociais.

Patricia Bullrich, chefe do partido Propuesta Republicana, disse que “Planos mais baratos, menos concorrência, menos investimento, e, como resultado, uma lacuna maior na sociedade”. E completou: “Esta não é uma política pública errônea, mas uma visão que Cristina Fernández de Kirchner tem, apoiada no modelo venezuelano“.

Já o deputado Fernando Iglesias disse que “A televisão a cabo é um serviço público essencial. O esgoto, eu devo a você”,

La televisión por cable es un servicio público esencial. Las cloacas, te las debo. Keep calm and use el balde.

