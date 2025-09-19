Missão do 007? MI6 lança portal na dark web para recrutar espiões russos

O Serviço de Inteligência Secreta do Reino Unido, conhecido como MI6, anunciou o lançamento de um portal na dark web para recrutar novos agentes, em especial na Rússia.

De acordo com a BBC, a iniciativa busca ampliar a rede de inteligência britânica diante do aumento das ameaças internacionais.

A plataforma, batizada de Silent Courier, funcionará como canal de mensagens seguras, permitindo que potenciais colaboradores entrem em contato com a agência de forma anônima. O Ministério das Relações Exteriores britânico destacou que a ferramenta faz parte de uma estratégia mais ampla para reforçar a segurança nacional.

Estratégia segue modelo adotado pela CIA

O novo recurso será apresentado oficialmente pelo chefe do MI6, Sir Richard Moore, em discurso previsto para esta sexta-feira, 19, em Istambul. Moore deixará o comando da agência no fim do mês, quando será substituído por Blaise Metreweli.

Segundo as autoridades britânicas, qualquer pessoa que disponha de informações confidenciais ligadas a terrorismo ou atividades de inteligência hostis poderá acessar o portal para enviar dados ao governo do Reino Unido.

O acesso deve ser feito com uso de VPNs confiáveis e dispositivos sem vínculo direto com o usuário.

De acordo com a BBC, as instruções de utilização estarão disponíveis no canal oficial do MI6 no YouTube. O procedimento segue modelo semelhante ao adotado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), que em 2023 lançou campanhas em redes sociais para atrair potenciais agentes na Rússia.

O histórico da CIA, porém, expõe os riscos desse tipo de operação: no passado, a agência americana sofreu uma das maiores perdas de informantes de sua história quando conexões da dark web foram comprometidas pelo Ministério da Segurança do Estado da China.

Diante disso, a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, afirmou que o lançamento do Silent Courier faz parte de um esforço maior para manter o país à frente de adversários internacionais.

“À medida que o mundo muda e as ameaças se multiplicam, precisamos garantir que o Reino Unido esteja sempre um passo à frente dos nossos adversários”, disse.

Cooper acrescentou que o MI6 utilizará tecnologia de ponta para reforçar a segurança nacional e ampliar o alcance de recrutamento em diferentes regiões do mundo, com foco na Rússia.