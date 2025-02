Ministros das Relações Exteriores do G7 se reúnem no Canadá para discutir Ucrânia e Oriente Médio

Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reunirão na cidade de Charlevoix, no Canadá, entre os dias 12 e 14 de março para discutir, entre outros temas, a guerra na Ucrânia e a situação no Oriente Médio. A informação foi anunciada na quarta-feira, 19, pelo Ministério das Relações Exteriores do Canadá.

A reunião, que será a primeira entre os ministros das Relações Exteriores de Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, e Estados Unidos desde que Donald Trump tomou posse para um segundo mandato como presidente americano, foi marcada em meio a tensões nas relações entre Washington e seus aliados.

O Canadá, que assumiu a presidência rotativa do G7 em 1º de janeiro de 2025 e sediará a cúpula dos líderes do grupo em junho, disse que, além de Ucrânia e Oriente Médio, os ministros das Relações Exteriores discutirão as crises em Haiti, Venezuela, Sudão e República Democrática do Congo.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, declarou em comunicado que está comprometida “a trabalhar com o G7 e outros parceiros internacionais para responder aos desafios globais mais urgentes do nosso tempo”.

“Essa reunião será uma oportunidade para promover a paz, a segurança e a prosperidade em todo o mundo”, acrescentou.

Charlevoix, na província de Quebec, foi o local escolhido pelo Canadá para a cúpula do G7 de 2018, uma reunião que terminou com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e Trump, então em sua primeira presidência, entrando em conflito publicamente.

Trump deixou a cúpula antes de sua conclusão oficial, irritado pelas diferenças com Trudeau sobre questões comerciais. Em seu voo de volta a Washington, ele chamou o premiê canadense de “fraco” e “submisso” e ordenou que a assinatura dos EUA fosse retirada do comunicado final da reunião.