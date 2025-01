Ministro Mauro Vieira diz que tratará sobre 'requisitos mínimos de dignidade humana' para deportados

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira, 28, que irá tratar sobre os “requisitos mínimos de dignidade humana” em relação à deportação de brasileiros pelos Estados Unidos. A declaração foi feita após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao lado da ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, o chanceler reforçou que os cidadãos não podem ser algemados ou acorrentados ao desembarcarem no Brasil.

Mauro Vieira classificou como “trágico” o desembarque ocorrido em Manaus, na última sexta-feira, em que brasileiros chegaram algemados e acorrentados após um problema no ar condicionado da aeronave.

"(Discutimos sobre a necessidade de que) as deportações sejam feitas com os requisitos mínimos de dignidade humana", afirmou Vieira.

Posto de acolhimento será instalado em Belo Horizonte

A ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, anunciou a criação de um posto de atendimento humanitário no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, local onde grande parte dos deportados costuma desembarcar.

"Do ponto do vista do MDH, fomos autorizados para estabelecer em Confins um posto de atendimento humanitário", declarou a ministra.

O governo federal também estuda outras formas de garantir acolhimento digno aos brasileiros que retornam ao país em situação vulnerável.