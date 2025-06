Ministro do Trabalho da Bolívia morre dez meses após assumir o cargo; causa segue sob investigação

O ministro do Trabalho da Bolívia, Erland Rodríguez Lafuente, faleceu neste sábado, dez meses após assumir o cargo, por causas que ainda estão sendo investigadas, conforme anunciou o governo de Luis Arce.

Em uma nota oficial, o Vice-Ministério das Comunicações informou ter sido "informado da morte" do ministro Rodríguez, mas não forneceu detalhes sobre a causa do falecimento. No entanto, o comunicado acrescenta que o governo central instruiu para que "sejam realizadas as investigações correspondentes sobre o ocorrido".

Rodríguez Lafuente, que era advogado de formação, assumiu o cargo de ministro do Trabalho em 12 de agosto de 2024. Antes de sua nomeação, ele teve passagens por diversos cargos públicos, incluindo diretor departamental de La Paz na Procuradoria-Geral do Estado, chefe da unidade de procedimentos e recursos da Agência Nacional de Hidrocarbonetos e atuação no Sindicato Regional de Trabalhadores de El Alto.

A mídia local informou que o falecimento ocorreu em sua residência na cidade de El Alto. Sua última atividade pública foi uma coletiva de imprensa realizada na terça-feira, na qual ele relatou sobre o feriado de Ano Novo Andino, Amazônico e Chaco, celebrado neste sábado.