Ministro das Relações Exteriores vai hoje ao Senado e deve falar sobre Israel e Venezuela

No mês passado, para demonstrar descontentamento com a forma como o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi tratado pelo chanceler israelense, Israel Kratz, após a declaração de Lula, Mauro Vieira chamou de volta o embaixador. Meyer foi convocado para ir a uma reunião no Museu do Holocausto, em Jerusalém, e, de acordo com o próprio Vieira, recebeu um tratamento "inaceitável".