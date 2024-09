Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia renuncia, em meio a nova onda de ataques russos

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua renúncia antes de uma esperada grande remodelação do gabinete de governo, de acordo com informações da CNN. O anúncio foi feito em meio a uma nova onda de ataques de mísseis russos, que matou pelo menos sete pessoas durante a noite de terça e manhã de quarta-feira, incluindo três crianças.

Kuleba é o mais recente membro de alto nível do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky a renunciar à medida que a invasão da Rússia continua, e sua decisão vem antes de uma visita esperada de Zelensky aos EUA, neste mês.

Como principal diplomata da Ucrânia, Kuleba tem sido uma figura proeminente na administração de Zelensky e uma das mais voltadas para o público, especialmente no exterior.

Segundo a AFP, os ataques de mísseis russos se concentraram na manhã desta quarta-feira (hora local).Pelo menos sete pessoas morreram, incluindo três crianças, e mais de 30 ficaram feridas em Lviv, a maior cidade do Oeste da Ucrânia, segundo informações do Ministério do Interior.

“No total, sete pessoas morreram, incluindo três crianças”, lamentou o ministro do Interior, Igor Klimenko, na sua conta do Telegram.

O presidente Zelensky denunciou os novos “ataques terroristas russos” e reiterou o seu apelo ao Ocidente para que forneça mais meios de defesa antiaérea.

Vários edifícios residenciais foram atingidos pelos ataques, disse o governador regional de Lviv, Maksim Kozitski, no Telegram.

A infra-estrutura energética da região foi danificada em diversas ocasiões e a cidade tem sido alvo de ataques mortais de drones e mísseis.