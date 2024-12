Ministro da Segurança Pública do Canadá acumula pasta das Finanças após titular renunciar

O ministro da Segurança Pública do Canadá, Dominic LeBlanc, substituiu Chrystia Freeland como chefe do Ministério das Finanças após a inesperada renúncia apresentada por ela na segunda-feira, 16.

LeBlanc assumiu o cargo em uma cerimônia rápida na residência oficial da governadora geral do país, Mary Simon, que atua como chefe de Estado, e na presença do primeiro-ministro, Justin Trudeau.

Trudeau, que passou o dia inteiro em reuniões com ministros e assessores para responder à grave crise causada pela renúncia de Freeland, evitou falar com jornalistas após a cerimônia.

Freeland justificou sua renúncia como “diferenças políticas” com Trudeau em uma carta que publicou em redes sociais ao mesmo tempo em que informou o presidente sobre sua decisão.

LeBlanc, um político veterano do Partido Liberal que se tornou um dos principais aliados de Trudeau no gabinete ministerial, vai acumular as duas pastas.

Ele foi o único que acompanhou Trudeau quando o premiê canadense viajou para Mar-a-Lago, nos Estados Unidos, no final de novembro, para se reunir com o presidente eleito Donald Trump.

Após tomar posse, LeBlanc afirmou que vai se concentrar em tornar o custo de vida mais acessível para os canadenses e forjar boas relações com o novo governo dos EUA.

LeBlanc também expressou apoio a Trudeau depois que vários parlamentares do Partido Liberal disseram que ele deveria renunciar devido à sua impopularidade junto ao eleitorado e a parte da bancada da legenda governista.