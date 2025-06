Ministro colombiano crê que jovem de 14 anos foi 'instrumentalizado' para disparar contra Uribe

Colombianos saíram às ruas neste domingo, 8, em marchas pela paz e pela vida, principalmente em Bogotá, Medellín e Calí, um dia após Miguel Uribe, pré-candidato presidencial colombiano da oposição de direita, ser atingido por dois disparos na cabeça e um na perna por um atirador de 14 anos durante um evento de campanha na capital.

Segundo comunicado da Clínica Santa Fé, o estado do senador de 39 anos, que foi submetido a uma primeira cirurgia no local, é de “máxima gravidade”.

O ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez, anunciou neste domingo que mais de 100 oficiais investigam quem está por trás do ataque, cujas motivações ainda não foram determinadas, e ofereceu uma recompensa de cerca de US$ 725 mil por informações sobre o autor intelectual do crime. Para o ministro da Defesa, o adolescente foi “instrumentalizado” por “criminosos” para executar o atentado.

O atentado, um dos episódios mais sombrios da política colombiana neste século, tornou vívida a memória sobre a história de violência política do país. Em 1948 e entre as décadas de 1980 e 1990, cinco candidatos à presidência foram assassinados. A maioria dos casos envolveu, supostamente, os cartéis do narcotráfico em aliança com outros políticos e agentes do Estado.

De todas as correntes ideológicas, 20 partidos políticos colombianos assinaram uma declaração condenando o ataque, incluindo o Centro Democrático, partido de Uribe e principal movimento de direita do país, e a coalizão governista, o Pacto Histórico, de esquerda. “Este ato de violência não só ameaça a vida de um líder político, como também mina os fundamentos democráticos da nossa nação”, diz o texto.

“Reiteramos nosso compromisso com uma Colômbia onde as diferenças sejam resolvidas por meio do diálogo e da argumentação, não com armas”, instaram.

Maria Claudia Tarazona disse neste domingo que seu marido, que está em uma UTI, luta “arduamente pela vida”. Mais cedo, o prefeito da capital, Carlos Fernando Galán, afirmou que o senador havia entrado nas “horas críticas” para garantir sua sobrevivência após ter sido submetido a um “procedimento neurocirúrgico” e outro “vascular periférico” na coxa esquerda.

Em outubro, Uribe anunciou a pré-candidatura à Presidência em 2026, no pleito que definirá o sucessor de Gustavo Petro, de quem é um dos maiores opositores. Para ser candidato do Centro Democrático, ele precisará superar dois nomes importantes próximos ao ex-presidente Álvaro Uribe, que, apesar do sobrenome, não é seu parente.

‘Pelas costas’