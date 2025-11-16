Mina no Congo desaba após pânico por tiros; ONG exige investigação

Um desabamento em uma mina semimecanizada de cobre na província de Lualaba, no sudeste da República Democrática do Congo, deixou dezenas de mortos neste sábado, 15. Segundo a agência estatal de mineração artesanal SAEMAPE, o incidente ocorreu no sítio de Kalando após o colapso de uma ponte.

As estimativas de vítimas divergem. Um representante da SAEMAPE informou à Reuters que 49 pessoas morreram e 20 foram levadas ao hospital em estado crítico. Já o ministro do Interior da província, Roy Kaumba, declarou em pronunciamento televisivo que 32 mortes foram confirmadas.

A landslide at a mine in Kawama, Lualaba in the Democratic Republic of the Congo, has killed at least 100 people.

De acordo com comunicado oficial da SAEMAPE divulgado no domingo, o colapso foi provocado por um episódio de pânico após disparos feitos por militares responsáveis pela segurança do local. A correria levou trabalhadores a se amontoarem, resultando em múltiplos ferimentos e mortes.

A Iniciativa para a Proteção dos Direitos Humanos pediu uma investigação independente sobre o papel dos militares no incidente, citando relatos de confrontos entre soldados e mineradores. O Exército congolês ainda não se pronunciou.

A mineração artesanal é uma das bases econômicas da região: estima-se que entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas trabalhem diretamente no setor, que sustenta mais de 10 milhões indiretamente no país. Acidentes são frequentes em áreas onde as escavações são feitas com pouca infraestrutura e quase nenhum padrão de segurança.