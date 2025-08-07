Milionário morre ao levar chifrada de búfalo durante caça na África do Sul

Asher Watkins, milionário do setor imobiliário do Texas e conhecido caçador de animais, morreu no último domingo, 3, após ser atacado por um búfalo-do-cabo durante uma expedição na África do Sul. A informação foi confirmada pela empresa Coenraad Vermaak Safaris (CVS), responsável pela organização da viagem.

O ataque ocorreu na concessão Bambisana, uma área de 50 mil acres localizada na província de Limpopo. Watkins, de 52 anos, estava acompanhado por um guia profissional e um rastreador quando foi surpreendido pelo animal, que avançou em alta velocidade e o atingiu com uma chifrada. Segundo relatos locais, a morte foi quase imediata.

O búfalo-do-cabo, também chamado de “Peste Negra”, é uma das espécies mais perigosas da fauna africana. Estima-se que esse animal seja responsável por aproximadamente 200 mortes por ano no sul do continente, segundo o portal Kenya Wild Parks.

O que aconteceu?

Watkins viajava com a mãe, o irmão e o padrasto, que estavam no alojamento no momento do incidente. A empresa de safáris afirmou que o animal não havia sido ferido antes do ataque e classificou o episódio como “repentino e sem provocação”.

“Com profunda tristeza e pesar, confirmamos a trágica morte do nosso cliente e amigo Asher Watkins, dos Estados Unidos”, disse Hans Vermaak, caçador da CVS, à Newsweek. “Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar os familiares que estão aqui conosco e aqueles que estão nos Estados Unidos enquanto lidam com esta perda trágica", acrescentou.

Asher Watkins - Foto: Reprodução/Facebook

Watkins era fundador do Watkins Ranch Group, empresa com sede em Dallas especializada na venda de propriedades rurais de luxo. Ele mantinha vínculos com marcas do setor imobiliário, como Briggs Freeman Sotheby’s International Realty e LIV Sotheby’s International Realty.

Além de empresário, era membro ativo de organizações de caça esportiva, como o Dallas Safari Club e o Ducks Unlimited, e defendia que a prática da caça ética contribui para a conservação da vida selvagem.

A morte de Watkins gerou manifestações de pesar entre amigos e colegas do setor. “Ele não conhecia estranhos. Era direto, corajoso e extremamente leal”, disse Tyler Thomas, colega no ramo imobiliário, ao The Dallas Morning News.

As autoridades sul-africanas abriram um inquérito para investigar as circunstâncias da morte. A CVS informou que está cooperando com as investigações e prestando apoio à família.