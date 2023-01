Milhares de voos são paralisados nos EUA após pane geral em computadores

Milhares de voos estão impedidos de decolar nos Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 11, após uma pane generalizada nos sistemas que fornecem informações de voo.

A Administração Federal de Aviação (FAA na sigla em inglês), que gerencia as decolagens, ordenou que as companhias aéreas pausem todas as partidas domésticas até 11 horas (9 horas no horário local de Washington D.C.).

O objetivo é "permitir que a agência valide a integridade do voo e segurança da informação".

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023