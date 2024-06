Milei perde apoio em 18 de 24 municípios da Grande Buenos Aires, mostra pesquisa

1/14 Reunião do G7 com líderes mundiais em Bari, Itália (Reunião do G7 com líderes mundiais em Bari, Itália)

2/14 Os presidentes Recep Erdogan (Turquia) e Joe Biden (EUA), durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (Os presidentes Recep Erdogan (Turquia) e Joe Biden (EUA), durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)

3/14 O papa Francisco e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (O papa Francisco e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)

4/14 O presidente da França, Emmanuel Macron, e o papa Francisco, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (O presidente da França, Emmanuel Macron, e o papa Francisco, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)

5/14 Javier Milei, presidente da Argentina, é saudado por Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, ao chegar para encontro do G7 (Javier Milei, presidente da Argentina, é saudado por Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, ao chegar para encontro do G7)

6/14 Mohamed bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (Mohamed bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)

7/14 Joe Biden, presidente dos EUA, conversa com Javier Milei, presidente da Argentina, durante reunião do G7 (Joe Biden, presidente dos EUA, conversa com Javier Milei, presidente da Argentina, durante reunião do G7)

8/14 O presidente Lula, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (O presidente Lula, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)

9/14 Narendra Modi, premiê da Índia, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (Narendra Modi, premiê da Índia, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)

10/14 Javier Milei, presidente da Argentina, durante durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (Javier Milei, presidente da Argentina, durante durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)

11/14 O presidente Emmanuel Macron, da França, conversa com o presidente Mohamed bin Zayed, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (O presidente Emmanuel Macron, da França, conversa com o presidente Mohamed bin Zayed, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)

12/14 Kristalina Georgieva, diretora do FMI, cumprimenta o presidente Joe Biden (Kristalina Georgieva, diretora do FMI, cumprimenta o presidente Joe Biden)

13/14 Emmanuel Macron, presidente da França, observa o papa Francisco, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho (Emmanuel Macron, presidente da França, observa o papa Francisco, durante reunião do G7 em Bari, na Itália, em 14 de junho)