Milei faz show de rock para lançar livro durante crise política

Presidente da Argentina realiza lançamento de seu livro ‘La Construcción del Milagro’ em show de rock, a três semanas das eleições legislativas

Javier Milei realiza o lançamento de seu novo livro com um show de rock em Buenos Aires (Redes Sociais/Reprodução)

Javier Milei realiza o lançamento de seu novo livro com um show de rock em Buenos Aires (Redes Sociais/Reprodução)

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17h49.

Última atualização em 6 de outubro de 2025 às 18h10.

O presidente argentino, Javier Milei, lança na noite desta segunda-feira, 6, seu último livro, La Construcción del Milagro (numa tradução livre, "A Construção do Milagre"), com um show de rock para seus militantes em Buenos Aires. O evento ocorre durante a uma crise econômica e política e a três semanas das eleições de meio de mandato.

O livro de 573 páginas de Milei, uma compilação de discursos e publicações do ano passado, é lançado no pior momento nos seus quase dois anos de mandato e um dia depois da renúncia de um de seus principais candidatos para 26 de outubro por supostos laços com narcotráfico.

Crise no governo Milei

O presidente também viu o Congresso rejeitar dois de seus vetos ao financiamento de universidades e de uma clínica pediátrica na semana passada, em meio às acusações de corrupção, volatilidade financeira e um importante revés eleitoral provincial no início de setembro.

Essa derrota espalhou dúvidas nos mercados sobre a governabilidade na segunda metade do mandato de Milei, o que catapultou uma corrida cambial sufocada temporariamente por promessas de ajuda dos Estados Unidos.

O show de lançamento

Nesta segunda-feira ao meio-dia, Milei transmitiu no Instagram imagens do teste de som de sua banda, integrada por amigos economistas, e cantou: "Sou o mais liberal, não pode me pisar porque sou capitalista", trocando a letra de Tu vicio do rockeiro argentino Charly García.

Um deles, o baterista Bertie Benegas Lynch, disse no prólogo que Milei "provou que apenas o interesse pessoal e o individualismo fazem florescer a paz e a prosperidade".

A euforia do mandatário contrasta com o que se observa nas imediações do estádio no bairro de Villa Crespo em Buenos Aires: "Milei, milagre é que alguém entre para comprar", é possível ler em um cartaz na esquina.

Os vizinhos de Villa Crespo e outros bairros convocaram uma manifestação a poucos metros do local para protestar contra Milei, em uma área que também estará cheia de militantes libertários.

"Eu acreditei que [Milei] sabia algo de economia, mas não sabe nada", disse Rubén, que trabalha em um açougue a poucos metros e prefere não revelar seu sobrenome: "Assim qualquer um baixa a inflação, se ninguém compra nada", diz à AFP.

Apoiadores do presidente argentino formam fila em frente ao estádio onde ocorrerá o show:

