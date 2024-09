Milei diz ser o 'político mais relevante da Terra', junto com Donald Trump

O presidente argentino, Javier Milei, se autoproclamou como um dos dois políticos mais importantes do mundo, ao lado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e chamou seus rivais políticos de "liliputianos".

"Dói para eles que eu seja hoje um dos dois políticos mais relevantes do planeta Terra. Um é Trump e o outro sou eu", gabou-se Milei em uma entrevista transmitida pelo canal LN+ no domingo à noite.

1 /5 Apoiador de Donald Trump com a orelha enfaixada durante Convenção Republicana de 2024 (Eleitores Donald Trump)

2 /5 Eleitora de Donald Trump durante Convenção Republicana, dias após atentado contra candidato e ex-presidente (Eleitores Donald Trump)

3 /5 Homem com a orelha enfaixada durante Comissão Republicana de 2024 (Eleitores Donald Trump)

4 /5 Eleitora de Donald Trump com a orelha enfaixada e boné com a frase "Faça a América Grandiosa de Novo" (Eleitores Donald Trump)

5/5 Apoiadores de Trump com orelhas enfaixadas em referência ao ferimento de Donald Trump (Eleitores Trump)

Milei e a defesa das ideias de liberdade

O governante afirmou ser "considerado o maior expoente e defensor das ideias de liberdade no mundo", destacando suas reuniões com grandes nomes do Vale do Silício, como Mark Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos. Ele ainda zombou da "agenda liliputiana dos políticos argentinos insignificantes, ratos invisíveis, que nunca poderão aspirar a isso".

Críticas aos rivais e ascensão à presidência

Seguindo na referência à ilha fictícia Lilliput do romance "As Viagens de Gulliver", habitada por pessoas minúsculas, questionou sobre a oposição: "Que visão pode ter um rato em relação a um gigante? Nenhuma."

O presidente argentino já havia expressado em várias ocasiões sua admiração por Trump, a quem abraçou entusiasticamente em fevereiro durante uma cúpula conservadora em Washington. O magnata republicano retribuiu os elogios durante sua conversa pública com Elon Musk, publicada na rede social X em agosto, na qual afirmou que Milei "está fazendo um ótimo trabalho".

Na quarta-feira, Milei divulgou no X o primeiro trailer de sua própria série documental, apresentada com o slogan "de zero a presidente. O fenômeno que cativa o mundo", em referência à sua ascensão meteórica que, em seis anos, o levou de programas de televisão à liderança do poder Executivo.

"Não sou famoso como um economista, mas sim como um rockstar", foi uma das frases de Milei escolhidas para retratar o que o documentário define como "a campanha mais épica da história", que o levou à presidência.

*Matéria produzida pela AFP e disponibilizada pela Agência O Globo