Milei acusa Lula de interferência e o chama de "comunista" dias antes de vir ao Brasil

O presidente da Argentina, Javier Milei, fez novos ataques ao presidente Lula, poucos dias antes de uma viagem ao Brasil.

"Depois das agressões de Lula (em especial sua forte interferência na campanha eleitoral e o sólido apoio à campanha mais suja da história), se queixa porque lhe respondo com a verdade (esteve preso por corrupção e é comunista)", publicou Milei, na rede social X, na manhã desta terça-feira, 2.

Milei incluiu Lula em uma aparente resposta ao jornalista argentino Morales Sosa, que fez críticas a ele em um programa de TV. O presidente direcionou a resposta a um "perfeito dinossauro idiota", sem dizer explicitamente a quem se dirigia.

https://x.com/JMilei/status/1808080124874523060

Em 2023, Lula declarou apoio ao candidato peronista Sergio Massa, que disputou a Presidência com Milei. O argentino já fez outros ataques ao presidente brasileiro, antes e depois de assumir o governo. Lula não foi à posse de Milei e também não visitou a Argentina desde então.

Em outra postagem, pouco depois, Milei republicou um post do deputado federal Eduardo Bolsonaro, com a confirmação que o líder argentino estará no evento Cpac Brasil, em Balneário Camboriú, nos dias 6 e 7 de julho. No evento, Milei deverá se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Esta será a primeira viagem de Milei ao Brasil como presidente, e ele não deverá se encontrar com Lula. Os dois ainda não tiveram nenhuma reunião presencial desde a posse do argentino, em dezembro. Milei anunciou também que não irá à Cúpula do Mercosul marcada para os dias 7 e 8 de julho em Assunção, em que Lula estará presente.