Milei abre mercado argentino a aéreas estrangeiras: passagem vai ficar mais barata?

Buenos Aires pode se tornar um novo hub (centro de distribuição de voos). Eles ponderam, no entanto, que existe uma série de desafios financeiros, regulatórios e de gestão.

— Os preços podem cair, considerando as reformas estruturais que Milei pretende implementar e o aumento da competitividade no setor. Não somente na Argentina, mas em toda a região, especialmente se Buenos Aires passar a figurar como um centro de distribuição de voos, assim como ocorre com Santiago (Chile) e Bogotá (Colômbia). Caso isso ocorra, passageiros do Cone Sul terão mais opções de voos em rotas que envolvam a Argentina, por exemplo Porto Alegre – Buenos Aires – Miami.

Para Alessandro Oliveira, especialista em aviação, a dúvida é se haverá demanda em mercados menos atraentes que Buenos Aires: