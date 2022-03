Mila Kunis, JK Rowling e outras celebridades que doaram milhões à Ucrânia

Algumas celebridades de peso têm feito doações e arrecadado dinheiro para ajudar as pessoas afetadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao mesmo 2 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia até agora em mais de mil civis foram mortos, segundo informações oficiais.

O conflito tem mobilizado protestos pelo mundo e também fez com que artistas e celebridades usassem suas plataformas digitais para angariar fundos para ajudar quem está sofrendo com a guerra.

Veja a seguir, algumas celebridades que estão empenhadas nessa causa, de acordo com levantamento feito pela Newsweek.

J.K. Rowling

A autora de Harry Potter, J. K. Rowling, prometeu doar 1 milhão de libras (o equivalente a 6,6 milhões de reais) para a organização de caridade Lumos, que está atuando na Ucrânia e em países vizinhos para prover assistência às crianças afetadas pela guerra.

A escritora prometeu igualar as doações recebidas pela organização em até 1 milhão de libras, incentivando as pessoas a doarem e agradecendo a quem já fez uma doação.

Rowling ajudou a fundar a organização em 2005. Atualmente a entidade arrecada fundos para entregar alimentos, higiene e material médico aos afetados pela crise humanitária ucraniana.

Mila Kunis e Ashton Kutcher

O casal de artistas Mila Kunis e Ashton Kutcher criou uma campanha para arrecadar 30 milhões de dólares para doar às pessoas afetadas pela guerra. Os dois se comprometeram a doar 3 milhões de dólares do próprio bolso. Até agora, a campanha já arrecadou cerca de 20 milhões de dólares.

Kunis nasceu na Ucrânia e deixou o país com sua família quando tinha 7 anos de idade. “Os ucranianos são um povo orgulhoso e bravo que merece nossa ajuda nesse momento de necessidade”, escreveu a atriz no site de arrecadação GoFundMe.

Blake Livey e Ryan Reynolds

Outro casal famoso que se engajou na causa foram Blake Livey e Ryan Reynolds. Os dois pediram doações na internet e prometeram igualar as doações para a Ucrânia em até 1 milhão de dólares.

Bethenny Frankel

A estrela dea série Real Housewives of New York City usou sua iniciativa filantrópica BStrong para arrecadar dinheiro e suprimentos para refugiados ucranianos.

De acordo com a última atualização do site BStrong, a instituição arrecadou 6 milhões de dólares até agora.

Em entrevista ao site The Cut, Frankel disse que a BStrong está levando 100 mil kits de sobrevivência aos refugiados. "Mas, além dos kits de sobrevivência, precisamos para ajudar as pessoas a se reconstruir, então o dinheiro que as pessoas doam vai para cartões de dinheiro, que ajudam as pessoas a reconstruir suas vidas", afirmou