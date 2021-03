Mike Pence vai começar um podcast para "espalhar a mensagem do conservadorismo"

O ex-vice presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, vê nas plataformas digitais a oportunidade de continuar a reforçar sua relevância como político conservador nos Estados Unidos. De acordo com um anúncio da Young America's Foundation (YAF), organização conservadora, Pence deve lançar um podcast em breve para continuar a "espalhar as boas notícias do conservadorismo".

Ele já havia trabalhado com a organização anteriormente, enquanto exercia o cargo de vice de Trump, e fez algumas palestras para estudantes durante o mandato.

Em busca de uma audiência jovem, Pence também deve se juntar ao programa de palestras da YAF para transmitir sua "mensagem pró-liberdade diretamente para as novas gerações", afirma o comunicado.

De acordo com informações divulgadas recentemente pela NBC News, Pence quer construir uma imagem conservadora à parte do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump -- especialmente após os ataques ao Capitólio, rechaçados pela opinião pública.

O movimento faz certo sentido. De acordo com informações do Business Insider, um assessor de Donald Trump afirmou que Pence não tinha "nem casa, nem emprego", depois de deixar o cargo.

Para isso, além do podcast, o ex-vice presidente quer fundar um comitê político com o objetivo de promover, cada vez mais, uma nova agenda conservadora. A ação deve ajudá-lo a manter contato com doadores relevantes para campanhas políticas -- e criar espaço para fortalecer uma possível candidatura para a campanha de 2024.