Miguel Uribe, candidato assassinado na Colômbia, liderava pesquisas mesmo internado no hospital

Senador morreu nesta segunda-feira, 11, dois meses depois de ser alvo de um atentado a tiros durante a campanha

Miguel Uribe, durante votação no Senado em 14 de maio de 2025 (Raul Arboleda/AFP)

Rafael Balago
Repórter de macroeconomia

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12h17.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 12h37.

O senador Miguel Uribe Turbay, morto nesta segunda-feira,11, liderava as pesquisas para a Presidência da Colômbia, mesmo estando internado no hospital.

Em julho, ele somava 13,7% das intenções de voto, seguido de perto por Vicky Davila (independente), com 11,5%, e Gustavo Bolívar (de esquerda e aliado do presidente Gustavo Petro), com 10,5%, segundo dados dos institutos Invamer e Guarumo Ecoanalitica.

A disparada de Uribe veio após o atentado que ele sofreu. Em março, o candidato de direita somava cerca de 3% das intenções de voto. Em maio, estava perto de 5%.

Uribe, de 39 anos, foi baleado na cabeça no dia 7 de junho. Ele foi atingido por disparos durante um ato de campanha em Bogotá. O senador conversava com eleitores quando um homem disparou duas vezes contra sua cabeça e uma contra o joelho.

Um dos quatro seguranças que o acompanhava conseguiu deter o agressor. Segundo as autoridades, o ataque foi cometido por um adolescente de 15 anos, apreendido no local com uma arma de fogo.

Uribe passou por várias cirurgias e ficou dois meses internado, em estado grave. No sábado, 9 de agosto, ele teve uma hemorragia cerebral, que acabou levando à morte, na madrugada desta segunda. O político de oposição faleceu à 1h56 (3h56 de Brasília).

Em meados de julho, Uribe apresentou sinais de melhora e, após várias cirurgias e intervenções, havia entrado em processo de neuroreabilitação.

A trajetória de Miguel Uribe Turbay

Uribe era neto do ex-presidente Julio César Turnay, que governou o país de 1978 a 1982. Sua mãe, Diana Turbay, era apresentadora de TV e foi morta durante um sequestro, em 1991, feito pelo grupo de Pablo Escobar.

Ele atuava na política há mais de dez anos, e havia sido vereador em Bogotá, secretário de governo da prefeitura, na gestão de Enrique Peñalosa e candidato a prefeito em 2019. Ele perdeu a disputa e, em seguida, viajou aos Estados Unidos, para cursar um mestrado na Universidade Harvard.

Em 2021, conquistou uma vaga no Senado, com apoio do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Os dois não possuem parentesco, apesar do mesmo sobrenome.

Em 4 de março deste ano, Uribe oficializou sua pré-candidatura à Presidência, nas eleições marcadas para xxxxx, pelo Centro Democrático, partido de direita. Ele criticava com frequência o governo de Gustavo Petro, de esquerda.

Quem mandou matar Miguel Uribe?

Uribe foi baleado em 7 de junho, durante um comício em um bairro popular de Bogotá. Um criminoso de 15 anos disparou três vezes contra ele, sem que os motivos sejam conhecidos. Duas balas atingiram a cabeça do senador.

As autoridades prenderam seis suspeitos relacionados ao ataque, incluindo o atirador, e apontam para dissidentes da extinta guerrilha Farc como possíveis mandantes do crime.

Entre os detidos pela morte de Miguel Uribe estão o atirador adolescente e Elder José Arteaga Hernández, conhecido como "El Costeño", suposto cérebro logístico do ataque.

Na semana passada, o chefe da polícia colombiana, Carlos Fernando Triana, disse que "muito provavelmente a Segunda Marquetalia", uma dissidência da guerrilha fundada pelo líder histórico das Farc, Iván Márquez, está por trás do planejamento do ataque.

As autoridades suspeitam que Márquez e aquele que foi seu segundo no comando da guerrilha, conhecido como Zarco Aldinever, estejam mortos.

