Miguel Uribe, candidato à presidência da Colômbia, está na UTI

Miguel Uribe Turbay, senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser baleado na cabeça, informou a Fundação Santa Fé de Bogotá em boletim médico publicado neste domingo, 8.

Segundo a instituição, Uribe deu entrada no hospital em “estado crítico”, sendo avaliado por diversos especialistas. Na sequência, “ele foi imediatamente encaminhado para cirurgia para controle inicial de danos”.

Após a conclusão dos procedimentos neurocirúrgicos, o senador foi “transferido para a UTI para estabilização pós-operatória”.

“O estado do paciente é extremamente grave e o prognóstico é reservado”, escreveram no boletim.

Um prognóstico reservado é quando os médicos não conseguem fazer uma previsão clara sobre a progressão da doença ou condição do paciente.

O atentado

Uribe, de 39 anos, falava com apoiadores na zona oeste da capital, durante um evento de sua campanha, quando um atirador o atingiu com dois tiros na cabeça e um no joelho, antes de ser detido.

Um segurança conseguiu conter o suspeito do ataque, um menor de idade que se acredita ter 15 anos. Uribe foi levado de helicóptero ao hospital em "estado crítico" e passou por um "procedimento neurocirúrgico" e um "procedimento vascular periférico", confirmou a Fundação Santa Fé em Bogotá.

Ele "superou o primeiro procedimento cirúrgico", disse o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, à imprensa, acrescentando que o senador havia entrado nas "horas críticas" de recuperação. Sua esposa, em um áudio compartilhado com a imprensa, disse que "ele saiu bem da cirurgia".

"Ele venceu a primeira batalha e venceu bem. Ele está lutando pela vida", é possível ouvi-la dizendo. Imagens do local do atentado mostravam Uribe caído sobre o capô de um carro branco, coberto de sangue, enquanto um grupo de homens tentava contê-lo e estancar o sangramento.

O suspeito foi ferido durante o confronto e estava recebendo atendimento, informou o diretor da polícia, Carlos Fernando Triana. Outras duas pessoas — um homem e uma mulher — também ficaram feridas, e uma arma de fogo do tipo Glock foi apreendida.

*Com informações do O Globo