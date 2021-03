México começará vacinação em massa contra covid-19 na segunda-feira

O governo do México dará início na segunda-feira à grande etapa de sua campanha de vacinação contra covid-19 com a imunização de idosos das comunidades mais remotas do país, informou domingo o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Na primeira fase da imunização, que começou na véspera do Natal, estava prevista a vacinação de cerca de 750.000 membros do corpo médico que estão na linha de frente da batalha contra a pandemia do coronavírus.

No entanto, entre outros problemas, a demora no recebimento do imunizante da Pfizer impediu o governo de cumprir seus planos e, apesar de ser o primeiro país da América Latina a iniciar a imunização, o México é um dos que menos doses por habitante já administrou no mundo.

Mas a Pfizer vai retomar os embarques de vacinas covid-19 para o México na terça-feira, disse o chanceler Marcelo Ebrard, quase um mês depois que a empresa suspendeu os embarques globais do produto.