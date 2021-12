Mexicanos pedem indenizações à China e à OMS pela covid-19

O México foi duramente atingido pelo coronavírus, sendo o quinto país no mundo a registrar mais mortes em números absolutos, com 298.944 até terça-feira, 28.

Para Michaus, assinar o pedido não foi fácil. "Ainda não estou tão convencido de que fiz o certo. Tenho sentimentos contraditórios, porque pareceria que estou lucrando com a morte da minha filha", disse ele à AFP.

Sua filha Noreen faleceu em 23 de julho, após contrair covid-19. Tinha 25 anos e deixou uma bebê de poucos meses. "Nenhum dinheiro vai devolver minha filha, mas faço isso pelo futuro da minha neta", justifica.

O preço da "negligência"

O escritório Poplavsky International Law Offices, cuja matriz fica em Buenos Aires, lidera este pedido, ao qual também se juntaram pessoas de outros países, principalmente da Colômbia e da Argentina.

Nas redes sociais, o grupo convoca seus potenciais clientes no México com o lema "Sofreu com a covid? Conheça seus direitos".

"Essas reivindicações são apresentadas, devido à negligência tanto da China quanto da OMS na gestão da covid-19", explicou à AFP a advogada Denisse González, representante do Poplavsky no México.

"Todas as compensações são econômicas e dependem da situação. Por ter sofrido com a covid-19, são 200.000 dólares. Dependendo das sequelas, o valor é maior. Em caso de morte, são até 800.000 dólares, a mais alta", acrescenta González.

Os pedidos de indenização são individuais e são apresentados na sede da ONU em Genebra, sob a alegação de violações da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O escritório Poplavsky estima que esses pedidos podem levar pelo menos cinco anos para ser resolvidos e reconhece a dificuldade do processo, por atuarem individualmente. Confia, no entanto, em que, em algum momento, países como Estados Unidos, Reino Unido e Itália apoiarão reivindicações similares de seus cidadãos, e isso beneficiaria outros demandantes.

"Estamos falando de milhões de pesos, algo que pessoas de classe média como nós dificilmente podem ter. Bem administrado, esse dinheiro servirá para minha neta e muito mais", comenta Michaus, que considera ter "50% de chances" de ganhar.