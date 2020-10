Merkel, Putin e diretor da OMS desejam melhoras a Trump

Da redação, com Reuters

Por Da redação, com Reuters

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, enviou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à primeira-dama norte-americana, Melania, os melhores desejos de uma rápida recuperação da infecção pelo coronavírus após ambos testarem positivo para a doença, disse a porta-voz de Merkel no Twitter.

“Espero que eles se recuperem bem de sua infecção por coronavírus e estejam em breve completamente saudáveis novamente”, disse Merkel, de acordo com a porta-voz.

Trump disse mais cedo que ele e a primeira-dama tiveram teste positivo para a Covid-19 e estavam entrando em quarentena.

Além de Merkel, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou nesta sexta-feira um telegrama ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desejando a ele uma rápida recuperação, informaram agências russas, citando o Kremlin.

“Estou certo que sua vitalidade inerente, bons espíritos e otimismo o ajudarão a lidar com esse perigoso vírus”, disse Putin no telegrama, de acordo com a agência de notícias Interfax.

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), entidade que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou duramente pela maneira como lidou com a pandemia de coronavírus, foi outro que desejou melhoras ao presidente nesta sexta-feira.

“Meus melhores desejos ao presidente @realDonaldTrump e à @FLOTUS (conta da primeira-dama dos EUA no Twitter) por uma rápida e completa recuperação”, escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus, no Twitter.

Nesta sexta-feira de manhã, as bolsas de valores na Ásia caíram com a repercussão da doença do presidente.