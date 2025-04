Menina de 14 anos morre após ser atacada por leão no Quênia

Uma menina de 14 anos morreu após ser atacada por um leão nas imediações do Parque Nacional de Nairóbi, segundo informou neste domingo o Serviço de Conservação da Flora e da Fauna Selvagens do Quênia (KWS).

De acordo com uma declaração do KWS divulgada pela imprensa local, o ataque ocorreu em um complexo residencial de uma propriedade adjacente à fronteira sul do parque.

O alarme foi dado por outra adolescente, e os guardas florestais do KWS seguiram os rastros do leão até o vizinho rio Mbagathi, onde finalmente encontraram os restos mortais da menina.

“Os guardas florestais e as equipes de resposta do KWS se mobilizaram rapidamente e rastrearam as manchas de sangue, que levaram ao rio Mbagathi, onde o corpo da menina foi recuperado com ferimentos na parte inferior das costas”, disse a agência de conservação.

Embora o felino ainda não tenha sido localizado, o KWS informou que armou uma armadilha e enviou equipes de busca para capturá-lo.

Localizado a apenas dez quilômetros do centro de Nairóbi, o Parque Nacional da capital queniana abriga uma rica vida selvagem, incluindo leões, búfalos, girafas, leopardos e chitas.

O parque é cercado em três áreas para impedir a entrada de animais na cidade, mas seu flanco sul permanece aberto, permitindo a livre circulação da vida selvagem.

Embora conflitos entre leões e humanos ocorram ocasionalmente no Quênia, especialmente devido a ataques ao gado, ataques fatais a pessoas são raros.

O KWS também relatou que, em um incidente separado, um homem de 54 anos foi morto após ser atacado por um elefante no condado de Nyeri, cerca de 130 quilômetros ao norte de Nairóbi.

A agência afirmou que equipes de resposta rápida foram mobilizadas em ambas as áreas para gerenciar a situação e evitar uma escalada maior.

Além disso, enfatizou a necessidade de aumentar o investimento em medidas de mitigação de conflitos entre humanos e vida selvagem, como a implementação de sistemas de alerta precoce e uma colaboração mais estreita com as comunidades afetadas.