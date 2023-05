Médico, surfista e seminarista: a história de Guido Schäffer, brasileiro em processo de beatificação

O Vaticano reconheceu neste sábado (20) as virtudes heroicas de oito servos de Deus, entre eles o brasileiro Guido Schäffer, que foi médico, surfista e seminarista. A partir de agora, ele se torna venerável através da promulgação do Decreto do Dicastério das Causas dos Santos — uma das etapas rumo à beatificação.

Na Igreja Católica, o título canônico de venerável é concedido àqueles a quem postumamente seja reconhecida a prática de virtudes heroicas. O título vem antes da beatificação é uma das etapas para validar a santidade de uma pessoa, enquanto a canonização é a etapa final, quando ela de fato é entendida como santa.

Guido, o surfista carioca

Guido foi um médico, surfista e seminarista carioca, nascido em 22 de maio de 1974 em Volta Redonda. Em sua história de vida, ele ficou conhecido pelo cuidado com os pacientes com Aids, além da ajuda, serviço médico e trabalho de evangelização oferecido aos pobres e marginalizados nas favelas do Rio de Janeiro.

No início dos anos 2000, Guido decidiu entrar para o seminário após um evento de encontro das famílias por ocasião da visita de São João Paulo II ao Rio de Janeiro e uma viagem à Europa para a beatificação dos protomártires brasileiros.

Guido morreu afogado em 1º de maio de 2009, quando estava no mar, na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e foi atingido na cabeça por sua prancha de surfe.

A ele são atribuídos milagres e curas, o que fez com que uma legião de fiéis passasse a pedir sua canonização. Seus defensores inclusive acreditam que a imagem de um santo carioca, jovem e esportista, pode ajudar a Igreja a se reconectar com o público mais jovem.

Guido está em processo de beatificação e canonização no Vaticano desde 2015.

Nas redes sociais de Guido, seus administradores comemoraram o decreto e escreveram:

"Neste sábado, 20/05/2023, recebemos a feliz notícia do reconhecimento das virtudes heroicas do Servo de Deus Guido Vidal França Schäffer, através da Promulgação do Decreto do Dicastério das Causas dos Santos".