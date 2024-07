Mbappé pede votos contra extrema direita: "Não podemos deixar o país nas mãos dessa gente"

O atacante Kylian Mbappé, que concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, véspera da partida entre França e Portugal, pelas quartas de final da Eurocopa, entrou no assunto das eleições legislativas francesas e pediu aos eleitores que "não deixem o país nas mãos dessas pessoas", em referência ao partido de extrema direita Reagrupamento Nacional, que venceu o primeiro turno com 33,15% do total de votos.

Assim como antes do primeiro turno das eleições, o atacante seleçao francesa França e do Real Madrid novamente pediu um voto contra a extrema direita e incentivou seus compatriotas a escolherem outra opção que não o partido liderado por Marine Le Pen.

"Mais do que nunca, precisamos ir votar. Há uma urgência real. Não podemos deixar o nosso país nas mãos dessa gente. É realmente urgente. Acho que já vimos os resultados, é catastrófico, e realmente esperamos que tudo corra bem e que as pessoas se mobilizem", enfatizou o craque da seleção francesa.