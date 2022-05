Marido de professora morta no Texas morre de infarto e deixa 4 filhos

Em meio ao ataque à escola Robb Elementary, em Uvalde, no Texas, uma nova tragédia se soma ao episódio nesta semana. O marido de uma das duas professoras mortas, Joe Garcia, faleceu de um ataque cardíaco, segundo confirmado pela família.

Um sobrinho nas redes sociais diz acreditar que o homem faleceu "devido ao luto". Sua morte ocorreu pouco depois do atentado à escola onde a esposa, Irma Garcia, lecionava.

Garcia, uma outra professora e 19 crianças da quarta série morreram após o atirador Salvador Ramos, de 18 anos, abrir fogo contra a escola na terça-feira, 24.

O casal deixa quatro filhos, o mais velho com 23 anos. Joe e Irma Garcia estavam em um relacionamento há 24 anos.

Segundo relatos da família nas redes sociais, Joe teria sofrido o ataque cardíaco após depositar flores à esposa, poucos dias após a tragédia nesta semana.

