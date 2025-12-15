María Corina Machado sofre fratura na coluna ao fugir da Venezuela

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, de 58 anos, sofreu uma fratura vertebral durante sua saída clandestina da Venezuela, confirmou nesta segunda-feira, 15, sua porta-voz Claudia Macero. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal norueguês Aftenposten e confirmada por Macero, que não forneceu mais detalhes além do conteúdo divulgado pela imprensa local.

A lesão foi diagnosticada no hospital universitário Ullevål, em Oslo, para onde Machado foi levada após chegar à capital norueguesa na madrugada de quinta-feira passada. Ela chegou tarde demais para participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, que foi recebido por sua filha, Ana Corina Sosa.

Segundo o jornal, a fratura ocorreu durante a travessia em um barco de pesca, enfrentando mar agitado.

Fuga envolveu disfarce, embarcação danificada e frio extremo

Correndo risco de ser declarada foragida, Machado deixou a Venezuela de forma sigilosa. De acordo com Bryan Stern, ex-soldado americano e fundador de uma empresa especializada em extrair civis de zonas de risco, a operação que possibilitou sua fuga foi apelidada de “Dinamite Dourada”.

Stern afirmou que a líder oposicionista deixou Caracas disfarçada, usando uma peruca, até uma praia no norte do país. No local, o barco previamente combinado estava avariado. Ela embarcou em outra embarcação de pesca, sem GPS funcional, sob frio intenso e encharcada. Foi então transferida para outro barco, onde Stern a aguardava.

“Houve momentos em que senti que minha vida corria um risco real. Mas também foi um momento muito espiritual... senti que estava nas mãos de Deus”, relatou Machado em Oslo.

De Curaçao, ela seguiu em um voo particular com escala nos Estados Unidos até a Noruega. A operação evitou qualquer rota aérea direta, possivelmente para contornar restrições impostas pelo governo de Nicolás Maduro.

Primeira aparição pública mesmo com fratura

Mesmo lesionada, Machado fez uma aparição pública na sexta-feira, 12, em Oslo, quando cumprimentou apoiadores, pulando uma pequena barreira. Desde que chegou à Noruega, havia expressado vontade de consultar médicos, mas não revelou o motivo — agora esclarecido com o diagnóstico da fratura vertebral.

María Corina Machado foi reconhecida com o Nobel da Paz por sua atuação política e defesa da democracia na Venezuela. Sua trajetória inclui enfrentamentos com o regime chavista e múltiplas tentativas de cassação e impedimentos judiciais para disputar eleições.