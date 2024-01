Manifestantes jogam sopa no quadro da Mona Lisa; veja vídeo

Duas ativistas jogaram sopa em uma das obras de arte mais famosas do mundo, o quadro da Mona Lisa, que fica sob um vidro blindado no Museu do Louvre, em Paris. Isso aconteceu neste domingo, 28.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento exato que as manifestantes passam por baixo do cordão de segurança e gritam pedindo "alimentação saudável e agricultura sustentável".

Em seguida, as duas mostram uma camiseta com os dizeres "Resposta Alimentar".

Veja o vídeo