Manifestantes formam corrente humana em Londres em apoio a Julian Assange

Cerca de mil pessoas formaram uma corrente humana em torno do Parlamento do Reino Unido em Londres neste sábado (8), reivindicando a libertação do fundador do site WikiLeaks, Julian Assange.

"Libertem Assange, não à extradição aos Estados Unidos" e "Jornalismo não é crime" eram alguns dos slogans exibidos nos cartazes dos manifestantes.

Sob um céu azul, a corrente humana se estendia ao longo da ponte de Westminster, da fachada do Parlamento, até os jardines da torre Victoria.

Julian Assange, que está detido desde 2019 na prisão de segurança máxima de Belmarsh, nos arredores de Londres, recorreu da decisão do governo britânico de extraditá-lo aos Estados Unidos.

O australiano de 51 anos é investigado nos Estados Unidos por ter publicado, em 2010, mais de 700.000 documentos confidenciais sobre as atividades das Forças Armadas americanas, sobretudo no Iraque e no Afeganistão, através do WikiLeaks.

Ele pode ser condenado a décadas de prisão nos EUA se for considerado culpado de espionagem, de acordo com a lei que proíbe a divulgação de informação confidencial.

Assange foi detido pela polícia em 2019, após permanecer refugiado na embaixada do Equador em Londres.