Manifestações nos EUA pedem controles mais rígidos sobre armas de fogo

Milhares de pessoas saíram às ruas de várias cidades dos Estados Unidos neste sábado, 11, para se manifestar a favor de uma fiscalização mais rígida da venda e posse de armas de fogo após os massacres recentes, incluindo o em uma escola no Texas que chocou o país.

"Me junto a eles para reiterar meu apelo ao Congresso: faça alguma coisa", escreveu o presidente americano, Joe Biden, em sua conta no Twitter, em apoio aos protestos planejados em Washington e muitas outras cidades.

Today, young people around the country once again march with @AMarch4OurLives to call on Congress to pass commonsense gun safety legislation supported by the majority of Americans and gun owners.

I join them by repeating my call to Congress: do something.

