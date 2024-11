Mais de R$ 4,3 mil por pessoa: Margem Equatorial já aumenta pib per capita do Suriname

Segundo o governo, cada habitante do Suriname receberá US$ 750 (cerca de R$ 4,3 mil) anualmente, com juros de 7% ao ano. O programa será implementado assim que o petróleo do bloco 58, localizado na Margem Equatorial, começar a ser comercializado.

“Vocês são coproprietários das receitas do petróleo. É hora de devolver algo ao povo, e vocês vão receber de volta”, declarou Santokhi em discurso pelo Dia da Independência do Suriname. O presidente destacou que o petróleo "não será penhorado", reforçando que as receitas serão destinadas ao benefício dos cidadãos.

Exploração e perspectivas econômicas

O bloco 58 é uma das áreas exploratórias abertas a empresas privadas no litoral do Suriname. Em outubro, a gigante petrolífera TotalEnergies anunciou um investimento de US$ 10,5 bilhões no projeto, com produção prevista para começar em 2028.

Enquanto isso, o governo estuda antecipar o pagamento do programa para grupos prioritários, como pessoas com mais de 60 anos e aquelas com deficiência, antes do início oficial em 2028.

Impacto regional e geopolítico

O Suriname é um dos países vizinhos do Brasil que já descobriram reservas de petróleo e gás na Margem Equatorial, região que desperta o interesse de empresas como a Petrobras. Apesar das grandes reservas, o país enfrentou atrasos na exploração devido à cautela dos investidores estrangeiros.

Com o novo programa, o governo busca transformar as receitas do petróleo em uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida da população e reduzir as desigualdades no país.

[Grifar] A iniciativa marca uma abordagem inovadora na gestão dos recursos naturais, promovendo redistribuição de riqueza e incentivo ao desenvolvimento nacional.