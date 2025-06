Mais de R$ 1 bilhão por dia: por que Israel gasta tanto no conflito com o Irã

Manter o confronto direto com o Irã tem trazido custos altos para Israel, em várias frentes. Devido aos ataques, várias empresas e escolas suspenderam o expediente. Prédios atingidos pelas bombas precisarão de reparos. Além disso, só o sistema de defesa contra mísseis iranianos pode demandar até US$ 200 milhões por dia (R$ 1,1 bilhão), segundo especialistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O sistema de defesa inclui baterias que disparam mísseis para abater no ar os artefatos do inimigo. Cada míssil desse pode custar alguns milhões de dólares, pois empregam tecnologia de ponta para serem capazes de se guiarem até os alvos em movimento.

Até agora, o Irã já disparou mais de 400 mísseis contra Israel em uma semana.

A defesa de Israel tem vários sistemas diferentes, usados para atingir mísseis em altitudes variadas. O Flecha de Davi, por exemplo, custa cerca de US$ 700 mil por uso, e abate mísseis de curto e médio alcance, além de drones.

Já o mais poderoso deles, o Arrow 3, ataca mísseis balísticos de longo alcance, fora da atmosfera terrestre. Cada interceptação custa cerca de US$ 4 milhões.

Além da defesa, há os gastos de ataque. A hora de voo de caças como o F-35, usados para bombardear o Irã, custa US$ 10.000.

Reconstrução de danos

Apesar da alta tecnologia, a defesa israelense não consegue abater todos os mísseis iranianos, e alguns deles atingiram cidades do país, danificando prédios e casas. Mais de 5.000 pessoas tiveram de deixar suas casas em Israel, segundo o governo do país.

Algumas estimativas apontam que a reconstrução do que foi destruído até agora deve custar ao menos US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões).

Em paralelo, muitas empresas suspenderam as atividades em Israel por causa do conflito. Voos foram suspensos no país por vários dias, e estão sendo retomados de forma limitada.

O confronto completou uma semana nesta sexta-feira, 20. Se o confronto se estender, lutar, um mês de guerra com o Irã pode custar US$ 12 bilhões a Israel, segundo estimativa do Aaron Institute, da universidade Reichman, em Israel.