Mais de 80% dos adultos do Reino Unido têm anticorpos contra covid-19

Por Andrew Atkinson, da Bloomberg

Oito em cada 10 adultos na Inglaterra agora têm anticorpos que os protegem contra a covid-19 enquanto o governo avança com seu programa de vacinação, de acordo com dados publicados na quarta-feira.

A estimativa do Escritório de Estatísticas Nacionais chega em um momento crítico antes de possível anúncio na segunda-feira se a fase final da reabertura da economia ocorrerá em 21 de junho. Esse plano tem sido colocado em dúvida pela cepa altamente transmissível do vírus identificada pela primeira vez na Índia, que agora está se espalhando rapidamente no Reino Unido.

A presença de anticorpos significa que uma pessoa já teve a infecção ou foi vacinada. Mais da metade da população adulta do Reino Unido já recebeu uma segunda dose de vacina, de acordo com dados do governo. Doses para pessoas de 25 a 29 anos na Inglaterra foram disponibilizadas a partir desta semana.

A porcentagem de adultos com teste positivo para proteção na semana que começou em 17 de maio foi maior no País de Gales, com 82,7%. Era de 80,3% na Inglaterra, 79,9% na Irlanda do Norte e 72,6% na Escócia.

“Em todos os quatro países do Reino Unido, há um padrão claro entre a vacinação e o teste positivo para anticorpos, mas a detecção de anticorpos por si só não é uma medida precisa da proteção da imunidade dada pela vacinação”, disse o Escritório de Estatísticas Nacionais.