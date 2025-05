Mais de 48 mil isolados e 300 retirados de áreas afetadas por inundações na Austrália

Mais de 48 mil pessoas continuam isoladas e pelo menos 300 foram evacuadas devido às inundações em várias cidades de Nova Gales do Sul, o estado mais populoso da Austrália, informaram nesta quarta-feira as autoridades.

Em balsas e helicópteros, as equipes de emergência realizaram nas últimas 24 horas 284 resgates, disse o chefe regional de emergência, Jihad Did, em uma entrevista coletiva.

Algumas pessoas se refugiaram nos telhados de suas casas, completamente cercadas pela água, esperando a chegada dos socorristas.

O responsável pela emergência disse que atualmente há pelo menos 300 pessoas em centros de evacuação, enquanto as autoridades estão se preparando para abrir novos locais caso mais pessoas precisem ser acomodadas.

Cidades isoladas e níveis históricos das enchentes

Em um comunicado, o Serviço de Emergência regional informou que mais de 48 mil pessoas estão isoladas devido às enchentes.

Entre as cidades isoladas está Taree, cerca de 320 quilômetros ao norte de Sydney e com uma população de 16 mil habitantes, devido à enchente do Rio Manning, que atinge até 6,4 metros de profundidade ao passar pela cidade, superando o recorde de vazão de 1929.

Outras cidades afetadas incluem Wingham e Glenthorne, também localizadas nas regiões de Hunter e Mid North Coast.

Resposta das autoridades e previsão meteorológica

"Nossos voluntários e agências estão trabalhando incansavelmente, priorizando resgates e fornecendo ajuda aos mais necessitados. Recebemos um grande número de pedidos de assistência e estamos fazendo tudo o que podemos para chegar às pessoas o mais rápido e com a maior segurança possível", disse o vice-comissário de Serviços de Emergência, Dean Storey, em comunicado.

O Escritório de Meteorologia da Austrália disse em sua última atualização que algumas áreas podem receber até 300 milímetros de chuva nas próximas 24 horas, três vezes a média total do mês de maio.

"Para aqueles que aguardam o resgate, sabemos que isso leva tempo. Estamos trabalhando nisso. É uma prioridade e pedimos paciência. Garantimos que chegaremos a todas as pessoas", enfatizou Did à imprensa.

Espera-se que fortes chuvas continuem durante quinta e sexta-feira, levando as autoridades a emitir mais de 100 alertas de inundação e pedindo aos moradores de áreas baixas que deixem suas casas como precaução contra a piora das condições ou a possibilidade de inundações repentinas.

"Para muitas áreas, isso significa que o pior ainda está por vir", observou o meteorologista da emissora pública ABC, Tom Saunders.