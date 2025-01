Mais de 300 migrantes são detidos em 1º dia de operações sob mandato de Trump

A Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) deteve 308 imigrantes considerados “criminosos graves” ontem, no primeiro dia completo do mandato do presidente Donald Trump, informou nesta quarta-feira Tom Homan, o “czar” da fronteira do novo governo.

“Alguns deles eram estupradores, alguns eram assassinos, alguns eram molestadores de crianças. O ICE está fazendo seu trabalho. Está priorizando, exatamente como o presidente disse que faria. Está fazendo seu trabalho de forma excelente no local e continuará a fazê-lo todos os dias”, declarou Homan à rede de televisão "Fox News".

O Departamento de Segurança Interna (DHS), que é responsável pela aplicação das leis de migração, ainda não divulgou nenhuma informação sobre essas supostas detenções.

Trump assumiu o cargo na segunda-feira e enfatizou, na ocasião, que cumpriria sua promessa de campanha de realizar a maior deportação de imigrantes em situação irregular na história do país.

Em seu primeiro dia no cargo, ele também declarou uma “emergência nacional”, autorizando o uso de forças militares ao longo da fronteira com o México para “protegê-la” e repelir “formas de invasão”, incluindo a migração ilegal e o tráfico de drogas.

O decreto também determina que autoridades “deportem imediatamente” todas as pessoas que entrarem nos EUA de forma irregular.

“No momento, estamos nos concentrando nos piores”, declarou Homan à "Fox News", além de destacar que essas são pessoas que representam uma ameaça à segurança nacional ou pública e que não pode haver uma segurança nacional “forte” se a fronteira não estiver protegida.