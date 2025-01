Mais de 200 mil retornam ao norte de Gaza em um êxodo que continua nesta terça

Milhares de moradores da Faixa de Gaza começaram a retornar nesta terça-feira (28) ao norte do território, devastado após 470 dias de intenso conflito entre o Hamas e o Exército de Israel. Segundo dados da ONU, pelo menos 200 mil pessoas voltaram às suas casas ontem, número que o governo do Hamas elevou para mais de 300 mil.

"Mais de 300 mil pessoas deslocadas do nosso grande povo palestino retornaram das províncias do sul e centro para as províncias da cidade de Gaza e do norte", afirmou o gabinete de imprensa do Hamas, que chamou o conflito de "guerra genocida cometida pelo Exército de ocupação israelense".

A cidade de Gaza, capital do território, e outras áreas do norte foram alvos de evacuações forçadas durante a primeira semana de guerra, com 1,4 milhão de pessoas deslocadas. Agora, muitos retornam a uma região em ruínas.

Caminhando para a destruição

Entre as multidões, a palestina Nihad compartilhou sua determinação:

"O médico me disse que eu não deveria andar ou subir escadas, mas estou caminhando há duas horas e não estou cansado. Sinto como se alguém estivesse me carregando a cada passo", afirmou, enquanto avançava com sua família pelas estradas paralelas ao Mar Mediterrâneo, em direção ao norte.

Para acomodar a população que retorna, o governo do Hamas estima que são necessárias 135 mil tendas e caravanas. Além disso, 5,5 mil funcionários foram destacados para facilitar o deslocamento pelos corredores humanitários, incluindo as rotas de Rashid e Salah al Din.

Ataques continuam apesar do cessar-fogo

Mesmo com o cessar-fogo em vigor, ataques ainda ocorrem na região. Ontem à noite, um palestino foi morto em um ataque aéreo israelense contra a escavadeira que dirigia perto do campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, segundo a agência de notícias palestina Wafa.

O incidente elevou para 16 o número de mortes registradas desde o início do cessar-fogo, de acordo com a contagem da Agência EFE.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram que dispararam contra "vários veículos suspeitos" em uma zona não autorizada ao norte de Gaza. Segundo comunicado militar, tiros de advertência foram disparados antes de "eliminar a ameaça".

Enquanto isso, os palestinos que retornam ao norte enfrentam o desafio de reconstruir suas vidas em um território devastado, sem garantia de estabilidade ou segurança.