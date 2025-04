Mais de 200 chefes de estado devem comparecer ao funeral do Papa Francisco; veja a lista de nomes

O Vaticano anunciou nesta terça-feira, 22, que o funeral do papa Francisco será realizado no próximo sábado, 26 de abril, às 10h no horário de Roma (5h no horário de Brasília). E a cerimônia deve contar com mais de 10o chefes de Estado.

O corpo do pontífice, que faleceu na manhã de segunda-feira, 21, aos 88 anos devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca, será trasladado da Capela de Santa Marta para a Basílica de São Pedro na manhã de quarta-feira, 23, onde ficará exposto para que os fiéis possam prestar suas últimas homenagens.

Cerimônia simples, mas com presença internacional

A cerimônia de despedida acontecerá ao ar livre, em frente à Basílica de São Pedro, e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re.

Após a missa exequial, o corpo será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, conforme desejo expresso pelo próprio papa Francisco, que optou por um sepultamento simples, em um caixão de madeira, distante da tradicional cripta da Basílica de São Pedro, onde normalmente são enterrados os pontífices.

A escolha de um funeral discreto reflete o estilo pessoal de Francisco e sua ênfase na humildade e simplicidade.

Presença de líderes reforça importância do evento

Líderes mundiais já confirmaram presença na cerimônia, entre eles:

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos

Melania Trump, primeira-dama

Javier Milei, presidente da Argentina

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

Impactos no calendário e expectativa pelo sucessor

O Vaticano também divulgou as primeiras imagens do papa Francisco em seu caixão, vestindo os paramentos litúrgicos vermelhos, mitra branca e segurando um rosário, em um ambiente de respeito e simplicidade na Capela de Santa Marta, onde viveu durante seu pontificado de doze anos.

Além do funeral, o Vaticano confirmou a suspensão de todas as cerimônias de beatificação até a escolha do novo papa, incluindo a canonização de Carlo Acutis, que estava prevista para o dia 27 de abril, pois o decreto precisa ser assinado pelo pontífice vigente.

No entanto, o Jubileu da Esperança 2025, iniciado em dezembro de 2024, seguirá com suas principais celebrações, exceto a festa musical no Circo Máximo, que foi cancelada em respeito ao momento de luto.

O período conhecido como "sede vacante" (vacância da Sé Apostólica) já começou, e o conclave para eleger o sucessor do papa Francisco deverá ocorrer entre 15 e 20 dias após a morte do pontífice, conforme a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis.

Espera-se que o novo papa mantenha o legado de reformas iniciado por Francisco, com possibilidade de um sucessor italiano.